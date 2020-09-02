Рябков: участники встречи по ядерной сделке не приняли затею США о возвращении санкций

"Мы наблюдаем важный процесс консолидации участников СВПД на позициях неприятия этой американской затеи. И мы уверены, что итоги сегодняшнего мероприятия помогут дальнейшей работе в нужном направлении нашим коллегам в Нью-Йорке", - сказал он во вторник журналистам.

Рябков акцентировал внимание на том, что все участники встречи вновь высказались за сохранение СВПД. По его словам, стороны также дали оценку текущего исполнения ядерной сделки с Ираном и обсудили шаги для повышения шансов ее сохранения.

Кроме того, Рябков вновь указал на юридическую ничтожность попыток США вернуть санкции в отношении Ирана и навязать мировому сообществу свое "однобокое, одностороннее прочтение ситуации" вопреки всем аргументам. "Мы уверены, что если международное сообщество и члены Совета Безопасности будут и далее проявлять принципиальность в своем подходе, а мы работаем для этого, то тогда возникнет ситуация, когда США, по сути дела, будут единственными в СБ ООН, кто придерживается этой парадоксальной точки зрения. По крайней мере, такой уникальный вариант развития событий представляется нам вполне реальным. Таким образом, США могут оказаться в серьезном проигрыше, если они не пересмотрят свою необоснованную позицию и не примут в расчет очевидные вещи", - добавил высокопоставленный дипломат.

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