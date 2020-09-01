Аракчи: члены СВПД не признают США стороной соглашения

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам отметил, что остальные члены в дреной сделке считают усилия США в Нью-Йорке по использованию механизма восстановления санкций ООН против Ирана незаконными и неэффективными и верят, что это не может быть эффективным.

Аракчи заявил, что это была единая позиция членов и важный сигнал миру о позиции членов ядреной сделки. «Конечно, это позиция большинства международного сообщества, как и атмосфера в Совете Безопасности», - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что на сегодняшнем заседании обсуждались и возможные действия США, но все члены подчеркнули, что ядреная сделка является большим достижением дипломатии и ее следует сохранить.

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