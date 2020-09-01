Проект ветрогенератор Альборза завоевал золотую медаль канадского международного конкурса

Доктор Махмуд Исмаили Омидвар, Шахрам Аджорлоу, Хасан Абеди Рахманлу и Мохсен Таваколи, четыре изобретателя из Альборза, преуспели в разработке, построении и представлении этого исследовательского проекта.

5-й Международный конкурс изобретений был проведен 29 августа 2020 года Международной ассоциацией инноваций и передовых навыков в Торонто, Канада, при поддержке Международной федерации изобретателей (IFIA) и Ассоциации интеллектуальной собственности (wiipA).

В течение этого периода 300 проектов из 60 стран соревновались в 21 дисциплине, включая медицину, машиностроение, сельское хозяйство, компьютер, энергетику, электронику и гражданское строительство, которые проводились онлайн из-за вспышки коронавируса.

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