Россия: Члены ядерной сделки полны решимости поддерживать это соглашение

Михаил Ульянов написал во вторник в Твиттере, что участники сегодняшней встречи по ядерной сделке с Ираном показали, что они полностью привержены соглашению.

Сегодня во второй половине дня под председательством заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи и генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида, проходило 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД на уровне заместителей министров и политических директоров Министерства иностранных дел Ирана и группы «4+1».

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