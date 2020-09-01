Лавров заявил о готовности России выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном

Как сообщает ИРНА, Сергей Лавров сделал это заявление во вторник в присутствии профессоров и студентов Московского государственного университета международных отношений (МГИМО) при МИД России, которое транслировалось на российском телеканале 24.

«Мы готовы вести переговоры с обеими сторонами, чтобы подготовить почву для прямых переговоров, но только в том случае, если обе стороны будут заинтересованы. Мы считаем, что лучше, чем что-либо другое, напрямую поднимать споры и вопросы и получать немедленные ответы», - отметил он.

Он еще раз поставил под сомнение выход США из ядерной сделки с Ираном, заявив: «Американцы не только вышли из ядерной сделки, но и запретили другим странам вести торговлю с Ираном».

«Некоторые союзники США смиренно попросили страну освободить себя от торговых запретов с Ираном, это ситуация, о которой 10 лет назад никто в мире даже не думал», - добавил он.

Ссылаясь на недавние попытки США восстановить санкции ООН против Ирана, министр иностранных дел России сказал: «Соединенные Штаты хотят использовать существующий правовой механизм в ядерной сделке против Тегерана, целью которого является восстановление санкций, если Иран не выполнит свои обязательства».

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