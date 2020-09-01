1 сент. 2020 г., 15:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84023284
0 Persons

Началось 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД

Началось 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД

Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Сегодня под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи и генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида состоялось 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД на уровне заместителей министров и политических директоров Министерства иностранных дел Ирана и группы «4+1».

Как сообщает ИРНА, встреча стартовала в отеле Coburg в Вене присутствием представителей шести стран: Ирана, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в качестве оставшихся членов Совета Безопасности ООН и представителя ЕС.

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) обычно проводится каждые три месяца, но на этот раз оно было отложено на три месяца из-за распространения коронавируса.

Согласно объявленному графику, после встречи Аббас Аракчи должен встретиться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Встреча последовала за визитом Генерального директора МАГАТЭ в Тегеран на прошлой неделе и соглашением между двумя сторонами по вопросам гарантий.

По словам Аракчи, внимание мира сейчас сосредоточено на том, как международное сообщество будет противостоять усилиям США.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =