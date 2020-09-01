1 сент. 2020 г., 14:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84023254
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Иран: на лицах американских лидеров можно увидеть признаки беспомощности

Иран: на лицах американских лидеров можно увидеть признаки беспомощности

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что политика санкций и давления на Иран скоро обернется незабываемым провалом, и можно увидеть признаки поражения и беспомощности на лицах лидеров американского режима.

«Неслучайно, Помпео - самый неудачливый госсекретарь в американской истории. Соединенные Штаты должны знать, что максимальное давление не сработает, и этот новый маневр не нов для нас. Режим США пытается злоупотребить инструментами Совета Безопасности», - сказал он.

«Мы рассматриваем действия правительства ОАЭ по открытию двери сионистского режима в регион как угрозу, и мы отслеживаем и расследуем любую угрозу, возникающую в результате этого присутствия, в вопросах безопасности, и это неприемлемо для нас», - добавил он.

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«В соответствии с резолюцией иранского парламента, решение о реакции Исламской Республики Иран на любое нарушение резолюции №2231 и ядерной сделки является обязанностью Совета национальной безопасности, которое будет принято в надлежащее время», - заключил он.

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