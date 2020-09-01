1 сент. 2020 г., 14:35
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ОАЭ предали исламский мир, арабские нации и страны региона: Лидер

ОАЭ предали исламский мир, арабские нации и страны региона: Лидер

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Объединенные арабские эмираты предали исламский мир, арабские нации, страны региона и Палестину. Об этом заявил верховный Лидер Исламской революции Али Хаменеи во вторник.

"Предательство ОАЭ продлится недолго, но это пятно позора останется с ними навсегда", отметил Лидер на встрече с директорами министерства образования Ирана в виртуальном формате.
Указав на акт ОАЭ для нормализации отношений с сионистским режимом, Лидер подчеркнул: "Они (ОАЭ – ред.) пустили сионистский режим в регион, и забыли о вопросе Палестины, о захвате одной страны".
Аятолла Хаменеи заявил, что в то время, когда палестинский народ находится под сильным давлением со всех сторон, они (ОАЭ – ред.) в сотрудничестве с израильтянами и злыми американскими элементами, такими как тот еврей из семьи Дональда Трампа, действуют против интересов исламского мира.
Лидер выразил надежду на скорое пробуждение эмиратцев и компенсацию ошибки.
Напомним, 13 августа сионистский режим и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений.

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