Соревнования 4-й недели волейбольной Лиги наций пройдет в Иране

Как сообщает международная федерация волейбола, игры четвертой недели в рамках волейбольной Лиги наций 2021 года 4-6 июня пройдут в Иране.

Волейбольная Лига наций 2020 года из-за вспышки коронавируса отменились.

Мужской турнир волейбольной Лиги наций 2021 года с 15 мая и женский турнир с 11 мая следующего года начнутся.

В дебютном турнире Волейбольной Лиги наций приняли участие 16 сборных. Сборная Ирана так сыграет с конкурентами в ходе турнира:

Первая неделя (Китай):

Иран

Китай

Россия

Япония

Вторая неделя (Италия):

Италия

Иран

Канада

Болгария

Третья неделя (Сербия):

Сербия

Иран

США

Германия

Четвертая неделя (Иран):

Иран

Бразилия

Австралия

Словения

Пятая неделя (Франция):

Франция

Аргентина

Польша

Иран

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