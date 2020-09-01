Соревнования 4-й недели волейбольной Лиги наций пройдет в Иране

Как сообщает международная федерация волейбола, игры четвертой недели в рамках волейбольной Лиги наций 2021 года 4-6 июня пройдут в Иране.
Волейбольная Лига наций 2020 года из-за вспышки коронавируса отменились.
Мужской турнир волейбольной Лиги наций 2021 года с 15 мая и женский турнир с 11 мая следующего года начнутся.
В дебютном турнире Волейбольной Лиги наций приняли участие 16 сборных. Сборная Ирана так сыграет с конкурентами в ходе турнира:
Первая неделя (Китай):
Иран
Китай
Россия
Япония
Вторая неделя (Италия):
Италия
Иран
Канада
Болгария
Третья неделя (Сербия):
Сербия
Иран
США
Германия
Четвертая неделя (Иран):
Иран
Бразилия
Австралия
Словения
Пятая неделя (Франция):
Франция
Аргентина
Польша
Иран
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