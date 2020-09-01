Аракчи: Совместная комиссия по СВПД должна выступить против односторонности США

Аббас Арагчи заявил, что «заседание Совместной комиссии по СВПД было особенным из-за совпадения с событиями в Нью-Йорке и усилий США отменить так называемые бывшие резолюции Совета Безопасности и каким-то образом разрушить СВПД в Нью-Йорке».

«Естественно, что в этой ситуации, когда мы проводим совместную комиссию, это приобретает особое значение и особенность. Вопрос об усилиях США в Нью-Йорке, безусловно, станет предметом серьезного обсуждения на заседании Совместной комиссии, и мы надеемся, что Совместная комиссия сможет прийти к таким же позициям и принять решения о том, как продолжать и противодействовать усилиям США по разрушению ядерной сделки», - отметил он.

Аббас Аракчи прибыл в столицу Австрии в понедельник утром и провел двусторонние встречи с другими делегациями. Он также должен встретиться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси после участия в заседании Совета МАГАТЭ.

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