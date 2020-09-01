МИД Австрии: ядерная сделка – наиболее эффективное дипломатическое соглашение

Министр иностранных дел Австрии призвал все стороны, оставшиеся в ядерной сделки, выполнить свои обязательства по соглашению.

«Австрия, как место проведения переговоров о ядерной сделке, где соглашение было подписано в 2015 году, всегда была привержена Договору и будет работать над восстановлением доверия на Ближнем Востоке с помощью европейских партнеров», - заявил он.

Глава МИД Австрии также отметил, что Вена приветствует соглашение Ирана с Международным агентством по атомной энергии о доступе к двум объектам в Иране. В заявлении также содержится призыв к Ирану продолжить тесное сотрудничество с МАГАТЭ.

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