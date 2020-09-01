Рухани поздравил с годовщиной независимости Республики Узбекистан

В поздравительном послании президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Хасан Рухани поздравил его с 29-й годовщиной независимости.

«Я надеюсь, что благодаря вашей заботе и усилиям экономических руководителей двух стран мы увидим растущее углубление сотрудничества для обеспечения интересов двух стран», - говорится в послании.

Ранее в послании премьер-министру Республики Узбекистан первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири также поздравил с годовщиной независимости страны.

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