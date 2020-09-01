Тахт-Раванчи: США не имеют полномочий использовать механизм восстановления санкций ООН против Ирана

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее Совета Безопасности в понедельник, посвященном рассмотрению годового доклада Совета Безопасности, Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул необходимость приверженности Совета Безопасности и его членов, сославшись на некоторые деструктивные действия США на Ближнем Востоке.

«В то время как израильский режим продолжал свои зверства в 2019 году с репрессиями против палестинцев и бесчеловечной осадой Газы, к сожалению, Совет Безопасности просто наблюдал», - сказал он.

Тахт-Раванчи также перечислил действия США в нарушение резолюции №2231 СБ ООН и ядерной сделки, заявив, что «страна, продолжая свои усилия, представила резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран, которое было отклонено 13 членами совета».

«Большинство членов Совета Безопасности подтвердило свои позиции во время виртуального заседания Совета Безопасности, и президент представил свой вывод о том, что было решающим и ясным, что Соединенные Штаты не являются членом ядерной сделки и не имеют право использовать механизм для отмены санкций», - рассказал он.

«Соединенные Штаты, которым не удалось убедить членов Совета Безопасности подчиниться их обманчивым оправданиям, и произвольным толкованиям резолюции 2231 СБ ООН и даже политическому давлению и запугиванию, теперь заявляют, что санкции Совета Безопасности будут восстановлены 20 сентября», - заключил он.

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