Рухани: Нигер обязательно выступит против односторонних действий США в СБ ООН

"Я уверен, что независимый и Нигер предотвратит злоупотребление Советом Безопасности ООН за односторонность США", сказал президент Рухани, отметив, что Иран и Нигер имют конструктивное сотрудничество по по международным вопросам.
Президент Ирана высоко оценил действия правительства Нигера по борьбе с распространением коронавируса, и сказал, что Исламская Республика Иран также предприняла успешные усилия по сдерживанию распространения коронавируса. "Иран готов поделиться с Нигером опытом борьбы с пандемией коронавируса", отметил Рухани.
Президент Ирана выразил признательность Нигер за его постоянную поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. "Многие из сегодняшних глобальных проблем коренятся в неправомерных действиях некоторых стран со стороны международных организаций. Я очень рад, что Иран и Нигер разделяют мнение о том, что международные отношения должны основываться на справедливости, праведности и благородных человеческих ценностях, основанных на независимости, солидарности и достоинстве", подчеркнул иранский президент.
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Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Нигер, несомненно, будет противодействовать одностороннему подходу США в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом Нигера Махамаду Иссуфу.
"Я уверен, что независимый и Нигер предотвратит злоупотребление Советом Безопасности ООН за односторонность США", сказал президент Рухани, отметив, что Иран и Нигер имют конструктивное сотрудничество по по международным вопросам.
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