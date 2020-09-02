Женская сборная Ирана по хоккею с шайбой готовится к Чемпионату Азии



Хоккей с шайбой — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Эта Игра распространена в ограниченном количестве стран, таких как Канада, США и Россия, и до сих пор из-за характера этого спорта, сложности проектирования, строительства, оснащения и обслуживания его оборудования было невозможно играть в Хоккей в Иран.



Но сегодня со строительством новой ледовой арены «Iran Mall» площадью 3600 кв. метров, соответствующей международным стандартам, впервые появилась возможность сформировать национальную сборную по хоккею с шайбой.



Сегодня, спустя 20 лет, на ледовой арены «Iran Mall» раздался долгожданный стук клюшек иранских девушек об лед. Иранки впервые примут участие в Кубке Азии по хоккею с шайбой. Соревнования пройдут на Филиппинах.



Даже несмотря на проблемы и пандемию коронавируса игроки приехали из разных городов в масках, чтобы участвовать в отборочном турнире национальной сборной, и оказаться среди 30 избранных игроков.



Всего в отборочном турнире приняли участие 104 спортсменки, из которых будет отобрано 30 человек и в итоге 23 человека отправятся на Кубок Азии.

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