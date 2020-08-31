31 авг. 2020 г., 21:53
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Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана

Развитие стратегических отношений с соседями — один из приоритетов Ирана

Тегеран, 31 августа. ИРНА — Одним из приоритетов Исламской Республики Иран являются развитие стратегических отношений, в частности в торгово-экономической сфере с соседями. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

Президент Рухани подчеркнул, что исторические и культурные связи стран региона являются прочной основой для развития и продвижения сотрудничества с соседними странами и, следовательно, обеспечения общих интересов наций и правительств региона.

По его словам, укрепление и расширение торгово-экономического сотрудничества с соседними странами может сыграть решающую роль в преодолении проблем. При этом он призвал все министерства прилагать все усилия для расширения торгово-экономических отношений с соседями.

"Мы должны искренне работать со всеми нашими братьями в регионе и соседями Ирана для развития всего региона. Сплоченная и общая экономика в регионе поможет обеспечить мир и безопасность", указал президент.

Президент Ирана подчеркнул, что укрепление отношений между странами региона и развитие туризма, совместных предприятий, а также расширение банковского и финансового сотрудничества между соседями является важным и ценным шагом на пути к дальнейшему укреплению отношений.

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