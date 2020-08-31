Международный день жертв насильственных исчезновений: необходимость глобального внимания к судьбе Мусы Садра

Аятолла Муса Садр — иранский и ливанский шиитский политический и духовный деятель, богослов и философ. 31 августа 1978 года таинственно пропал без вести, находясь в Ливии. По утверждению бывшего представителя Ливии в Лиге арабских государств Абдуль-Мунима аль-Хуни, Муса Садр был застрелен по личному приказу Каддафи в тюрьме возле города Сабха в 1978 году. Но семья Садра считает, что он еще жив и находится в вышеназванной тюрьме.

"Боль насильственных исчезновений в прошлом не забыта; Судьба тысяч пропавших без вести до сих пор неизвестна, и их родственники все время живут памятью об этом преступлении", сказал Гутерриш по случаю международного дня жертв насильственных исчезновений.

В воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исчезновение имама Мусы Садра является одним из важных вопросов, которые Исламская Республика Иран всегда преследовала в последние годы, и будет оставаться в повестке дня до тех пор, пока не будет сделан вывод и не будет разъяснена правда.

Кроме того, офис движения Амаль в Тегеране в заявлении по случаю 42-й годовщины исчезновения Мусы Садра объявил, что Муса Садр все еще находится в тюрьме и ожидает своего освобождения, и призвал все исламские страны и международное сообщество продолжать усилия для его освобождения.

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