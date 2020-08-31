Командующий войсками ПВО отметил прогресс Ирана в производстве БПЛА





"Во время ирано-иракской войны ПВО армии было обнаружено более 48 тыс. самолетов и вертолетов иракской армии. Также мы сбили более 700 видов атакующих летательных аппаратов противника", сказал Сабахи-фард.

"В течение 8 лет священной обороны ПВО выполняла задачу по управлению более чем 2 миллионами гражданских рейсов и, в результате которого погибли 416 военнослужащих ПВО страны, 730 получили ранения, а 43 попали в плен", добавил он.

"В последние годы, несмотря на санкции, давление и угрозы, противовоздушная оборона Ирана процветала и обновлялась более чем на 100%. Сегодня радарные системы и разведывательные системы способны, помимо наблюдения за небом Ирана, наблюдать за противниками и их перемещениями в регионе и за пределами страны", сказал Сабахи-фард.

10 сентября в Иране отмечается национальный День противовоздушной обороны.

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