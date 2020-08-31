Ваези: отчаянные усилия Вашингтона против Тегерана обречены на провал

"Администрация США под влиянием экстремистской группировки и сионистского режима принимает некоторые решения, которые являются совершенно незаконными и нелогичными, что указывает на то, что у них нет чувства приверженности выдающимся основам международного права", сказал Ваези, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео о восстановлении санкций ООН против Тегерана.

"США нелогичным решением вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и очевидно, что страна больше не сможет использовать механизмы сделки против Ирана", сказал он, подчеркнув, что механизм восстановления санкций можно запустить только в рамках СВПД.

"Официальные лица США теперь осознают свою ошибку о выходе из ядерной сделки с Ираном и предпринимают отчаянные и незаконные шаги, чтобы скрыть свою ошибку", отметил Ваези.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу. "На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем Twitter.

Он подчеркнул, что если какая-то из стран предложит резолюцию о продлении освобождения от санкций, то США выступят против этого. "Если же резолюции внесены не будут, санкции против Ирана все равно вернутся 20 сентября. Так работает резолюция СБ ООН 2231", написал Помпео.

20 августа Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, 14 августа США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

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