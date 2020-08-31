ПВО Ирана достигла хороших успехов во многих областях

"После исламской революции (в 1979 году) противовоздушная оборона страны добился хороших результатов в различных областях, включая радарные, ракетные системы и системы связи", сказал Мусави на встрече с командующими войсками ПВО иранской армии по случаю Дня ПВО. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

10 сентября в Иране отмечается национальный День противовоздушной обороны.

Мусави, отметив, что противовоздушная оборона Ирана занимает особое место в регионе, подчеркнул необходимость увеличения вооруженных сил для защиты Исламской Республики Иран. Он также выразил благодарность силам ПВО за круглосуточные усилия для обеспечения безопасности страны.

Следует отметить, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хамени ранее высоко оценил сил ПВО, заявив, что безопасность Ирана обеспечивается готовностью и оперативностью противовоздушной обороны страны.

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