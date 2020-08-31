В Иране открылся второй завод по производству инсулиновых шприц-ручек

21 июня первая линия по производству инсулиновых шприц-ручек открылась в Иране в присутствии министра здравоохранения и медицинского образования страны Саида Намаки и вице-президента по вопросам науки и технологии Сурены Саттари.

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Мохаммад Реза Шанесаз заявил, что производство этого биотехнологического продукта сэкономит примерно 20 млн долларов в области здравоохранения в стране.

Он отметил, что на следующие две недели в стране будут открыты новые фармацевтические заводы и представлены препараты. "Есть большой потенциал для производства препаратов, которые импортируются в страну. Инновационные предприятия сыграют главную роль в этой области", добавил Шанесаз.

Иранский чиновник также выразил надежду на получению лицензию для производства стратегических препаратов и экспорта в страны региона.

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