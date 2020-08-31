31 авг. 2020 г., 14:16
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В Иране открылся второй завод по производству инсулиновых шприц-ручек

В Иране открылся второй завод по производству инсулиновых шприц-ручек

Тегеран, 31 августа, ИРНА – Вторая производитель шприц-ручки для инсулина как представитель конкретной европейской фабрики сегодня открылась в Тегеране.

21 июня первая линия по производству инсулиновых шприц-ручек открылась в Иране в присутствии министра здравоохранения и медицинского образования страны Саида Намаки и вице-президента по вопросам науки и технологии Сурены Саттари.
Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Мохаммад Реза Шанесаз заявил, что производство этого биотехнологического продукта сэкономит примерно 20 млн долларов в области здравоохранения в стране.
Он отметил, что на следующие две недели в стране будут открыты новые фармацевтические заводы и представлены препараты. "Есть большой потенциал для производства препаратов, которые импортируются в страну. Инновационные предприятия сыграют главную роль в этой области", добавил Шанесаз.
Иранский чиновник также выразил надежду на получению лицензию для производства стратегических препаратов и экспорта в страны региона.

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