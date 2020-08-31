88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров

"Перевозка пассажиров и грузов посредством на 88% границ страны осуществляется на данный момент в штатном режиме", сказал Мусавиан.
По его словам, тот факт, что Иран имеет общие границы с 15 странами является большой возможностью для страны. "Политика иранского правительства в нынешней ситуации, сложившейся из-за санкций заключается в активизации торговли с соседними странами", сказал он.
Он добавил, что доля соседних стран в иранском экспорте составляет 92%. "Доля Ирака в экспорте Ирана составляет 23%", уточнил он.
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Санандадж, 31 августа. ИРНА — настоящее время 88% границ Ирана открыты, перевозка пассажиров и грузов осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил замглавы иранской организации по развитию торговли Моджтаба Мусавиан.
"Перевозка пассажиров и грузов посредством на 88% границ страны осуществляется на данный момент в штатном режиме", сказал Мусавиан.
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