31 авг. 2020 г., 14:03
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News Code: 84021919
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88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров

88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров

Санандадж, 31 августа. ИРНА — настоящее время 88% границ Ирана открыты, перевозка пассажиров и грузов осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил замглавы иранской организации по развитию торговли Моджтаба Мусавиан.

"Перевозка пассажиров и грузов посредством на 88% границ страны осуществляется на данный момент в штатном режиме", сказал Мусавиан.
По его словам, тот факт, что Иран имеет общие границы с 15 странами является большой возможностью для страны. "Политика иранского правительства в нынешней ситуации, сложившейся из-за санкций заключается в активизации торговли с соседними странами", сказал он.
Он добавил, что доля соседних стран в иранском экспорте составляет 92%. "Доля Ирака в экспорте Ирана составляет 23%", уточнил он.
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