88% границ Ирана открыты для перевозки товаров и пассажиров

"Перевозка пассажиров и грузов посредством на 88% границ страны осуществляется на данный момент в штатном режиме", сказал Мусавиан.

По его словам, тот факт, что Иран имеет общие границы с 15 странами является большой возможностью для страны. "Политика иранского правительства в нынешней ситуации, сложившейся из-за санкций заключается в активизации торговли с соседними странами", сказал он.

Он добавил, что доля соседних стран в иранском экспорте составляет 92%. "Доля Ирака в экспорте Ирана составляет 23%", уточнил он.

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