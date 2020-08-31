Иран доказал свою правоверность в области ядерной программы путем соглашения с МАГАТЭ

"Соглашение Ирана с МАГАТЭ показало миру, что нет никакой тайны в связи с созданием ядерного оружия, и что ядерная программа Ирана носит мирный характер", заявил российский эксперт в интервью ИРНА.

Ранее Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали совместное заявление о ядерном сотрудничестве. Иран согласился предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к двум предполагаемым бывшим ядерным объектам. В совместном заявлении говорится, что Тегеран делает это по доброй воле для разрешения оставшихся вопросов, связанных с гарантиями ядерной безопасности.

По его словам, благодаря соглашению Ирана с МАГАТЭ теперь нет никакого предлога со стороны западных стран, в частности США, для оказания давления на Иран.

Курбанов назвал необоснованные обвинения США против Ирана основной осью внешней политики администрации Дональда Трампа.

Он отметил, что недавние события на заседаниях Совбеза ООН по Ирану и отклонение американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана показывают полную изоляцию США на международной арене.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

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