Рухани поздравил с днем независимости Кыргызстана

Рухани в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение двусторонних отношений в областях политики, экономики и культуры больше, чем раньше.

"Усилия властей двух стран для определения и снятия ограничений и максимальное использование нынешних потенциалов считаются огромным шагом на пути развития отношений", добавил Рухани.

Глава иранского правительства пожелал успехов, здоровья и искоренения коронавируса президенту и народу Кыргызстана.

В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР.

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