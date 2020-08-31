Рухани поздравил с днем независимости Кыргызстана

Рухани в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на расширение двусторонних отношений в областях политики, экономики и культуры больше, чем раньше.
"Усилия властей двух стран для определения и снятия ограничений и максимальное использование нынешних потенциалов считаются огромным шагом на пути развития отношений", добавил Рухани.
Глава иранского правительства пожелал успехов, здоровья и искоренения коронавируса президенту и народу Кыргызстана.
В этот день 29 лет назад страна официально провозгласила полную независимость от СССР.
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