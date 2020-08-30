30 авг. 2020 г., 23:02
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News Code: 84021184
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Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Москва, 30 августа, ИРНА - Сборной Ирана удалось занять второе место после России в соревнованиях АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» среди военных, которые проходят в России.

На конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в Пензе определились лучшие военные оружейники по реактивным системам

Впервые иранские военные были включены в список победителей конкурса АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в России.

Согласно положению конкурса, командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо реактивной системы РСЗО «Град». За каждый упавший элемент, недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта боевых машин команды выполнили по 10 холостых выстрелов.

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