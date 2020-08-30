Зариф: политика всех вариантов на американском столе означает закон джунглей

«Все предлагаемые варианты уже давно являются важной частью внешней политики США», - написал он в Twitter.

Зариф также в ответ на угрозу Министерства внутренней безопасности США использовать федеральные силы для подавления антирасистских протестов написал: «это просто означает закон джунглей: пренебрежение основополагающим принципом международного права: неприменение силы».

В результате столкновений между сторонниками и противниками Трампа в Портленде до сих пор погиб один человек, а местные власти отказываются раскрывать точное количество людей, пострадавших в ходе недавних протестов.

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