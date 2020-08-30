В Иране отметили день Ашура

Как и большинство других памятных дней в Исламе, день Ашура отмечается по лунному календарю. Это десятый день священного для мусульман месяца Мухаррам. Само название этого дня, «ашура», переводится как десять.

История самого Дня Ашура до октября 680 года была единой для суннитов и шиитов. С первых дней существования исламской религии верующие вспоминали в это время события Ветхого Завета. Кстати, именно поэтому этот день считается важным и для другой авраамической религии — иудаизма. С Днем Ашура первые мусульмане связывали рождение Адама, прибытие Ноева Ковчега (в арабской традиции его звали Нух) и спасение пророка Мусы, он же Моисей.

В октябре 680 года произошло историческое событие, которое раз и навсегда изменило отношение к этому памятному дню у суннитов и шиитов. В современном Ираке есть город Кербиль, который существовал и в VII веке. Здесь, в День Ашура, в ходе междоусобицы был убит внук пророка Мухаммеда и сын святого для шиитов Али — имам Хусейн.

При этом сегодня в Иране в разных городах люди отметили этот день и совершили намаз.

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