30 авг. 2020 г., 18:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84021052
0 Persons

Рухани подчеркнул необходимость подготовки и тестирования вакцины от коронавируса в стране

Рухани подчеркнул необходимость подготовки и тестирования вакцины от коронавируса в стране

Тегеран, 30 августа, ИРНА - Ссылаясь на новости о разработки вакцины против коронавируса в некоторых странах, президент Хасан Рухани распорядился как можно скорее принять необходимые меры для покупки этой вакцины.

«Учитывая масштабы второй волны вспышки болезни COVID-19, Министерству здравоохранения следует принять необходимые меры для предотвращения утомления и истощения медицинского персонала страны и, при необходимости, принять необходимые меры для обучения новых и более быстрой их замены», - сказал он.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 5 =