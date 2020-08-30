Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране

«Учитывая масштабы второй волны вспышки болезни COVID-19, Министерству здравоохранения следует принять необходимые меры для предотвращения утомления и истощения медицинского персонала страны и, при необходимости, принять необходимые меры для обучения новых и более быстрой их замены», - сказал он.