Внешнеторговый оборот Ирана за месяц превысил $5 млрд

"Информация об итогах внешней торговли за пятый месяц 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $5,037 млрд, а в весовом измерении — 9,822 млн тонн", сказал он.

По его словам, за указанный период общий объем импорта в страну составил 2,041 млн тонн товаров на сумму $2,875 млрд, а общий объем экспорта — 7,781 млн тонн товаров на сумму $2,162 млрд.

"Основными импортерами иранских товаров за 5-й месяц текущего года стали Китай (2,195 млн тонн на сумму $566 млн), Ирак (1,441 млн тонн на сумму $441 млн), ОАЭ (1,324 млн тонн на сумму $338), Афганистан (514 тыс. тонн на сумму $158) и Турция (226 тыс. тонн на сумму $108 млн)", сказал он.

По его словам, доля 5 стран (Китай, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Турция) составила 74% от общего объёма экспорта.

"На долю Китая, ОАЭ, Турции, Индии и Германии приходилось 74% общего объема импорта", пояснил Латифи.

Он добавил, что крупнейшими экспортёрами товаров в Иран стали Китай (335 тыс. тонн на сумму $746 млн), ОАЭ (390 тыс. тонн на сумму $707 млн), Турция (227 тыс. тонн на сумму $297), Индия (152 тыс. тонн на сумму $184 млн) и Германия (55 тыс. тонн на сумму $125 млн).

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