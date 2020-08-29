"Ашура — это не просто день в истории. Скорее, это постоянный выбор между добром и злом, достоинством и унижением, свободой и принуждением", написал Хатибзаде на своем микроблоге в Twitter.
"Стойкость Ирана в сопротивлении империализму уходит корнями в культуру Ашура, никакая сила не может отнять это у нации, готовой к жертвам", написал он.
Для мусульман Ашура, или 10-й день (10 октября 680 г. н.э. – в этом году Ашура выпадает на 30 августа) месяца Мухаррама, знаменует собой кульминацию воспоминаний о мученической гибели Имама Хусейна ибн Али (Мир ему), внука Пророка Мухаммада (Мир ему) в битве при Кербеле в 61 году.
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Тегеран, 29 августа. ИРНА — Стойкость Ирана в сопротивлении империализму уходит корнями в культуру Ашура, никакая сила не может отнять это у нации, готовой к жертвам, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Ашура — это не просто день в истории. Скорее, это постоянный выбор между добром и злом, достоинством и унижением, свободой и принуждением", написал Хатибзаде на своем микроблоге в Twitter.
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