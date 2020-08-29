Постпред Ирана: односторонность США подрывает авторитет СБ ООН

"Презрение США к международным законам достигло нового минимума. Соединенные Штаты нарушили СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и резолюцию 2231 Совбеза ООН", Написал Тахт-раванчи в своем Twitter.

"ОНИ сознательно истолковывает 2231 неверно и угрожает членам ООН, в том числе их ближайшим союзникам, за противодействие риторике", отметил иранский постпред.

"Односторонность США подрывает ООН. Авторитет Совета безопасности находится под угрозой", добавил дипломат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу. "На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем Twitter.

Он подчеркнул, что если какая-то из стран предложит резолюцию о продлении освобождения от санкций, то США выступят против этого. "Если же резолюции внесены не будут, санкции против Ирана все равно вернутся 20 сентября. Так работает резолюция СБ ООН 2231", написал Помпео.

20 августа Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

После почти 2,5 лет выхода из СВПД администрация США утверждает, что Вашингтон все еще является участником соглашения и может использовать механизмы в рамках этого соглашения и соответствующей резолюции 2231 СБ ООН против Ирана.

В связи с этим, 14 августа США впервые представили Совету Безопасности резолюцию из четырех пунктов о продлении оружейного эмбарго против Тегерана, За которую отдали положительный голос только власти США и Доминиканской Республики. Против проголосовали Российская Федерация и Китай. Остальные не стали делиться своим мнением на этот счет.

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