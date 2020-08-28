28 авг. 2020 г., 23:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84019906
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Россия подвергла критике настаивание США на отмене санкций в отношении Ирана, несмотря на противодействие Совета Безопасности

Россия подвергла критике настаивание США на отмене санкций в отношении Ирана, несмотря на противодействие Совета Безопасности

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях, базирующийся в Вене Михаил Ульянов, подверг критике Соединенные Штаты за то, что они настаивают на восстановлении международных санкций против Ирана, несмотря на возражения со стороны большинства членов Совета Безопасности.

"Большинство членов Совета Безопасности ООН осудило попытки США начать процесс восстановления санкций ООН в отношении Ирана", - написал он Twitter.
"Но вместо того, чтобы отступить, Вашингтон намерен пойти дальше и устроить беспрецедентный спор в Совете Безопасности", - отметил он.

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