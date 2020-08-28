28 авг. 2020 г., 23:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84019896
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Зариф: официальные лица США не понимают ни права, ни ООН

Зариф: официальные лица США не понимают ни права, ни ООН

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в ответ на заявления США о спусковом механизме заявил, что у правительства США нет понимания прав человека и Организации Объединенных Наций.

После того, как Совет Безопасности трижды неоднократно отказывался от их попыток, Соединенные Штаты теперь угрожают наложить санкции на любое лицо и любую организацию, которые ликвидируют разрыв между Соединенными Штатами» и «Snapback», - написал Зариф.
"Ясно, что они не понимают права и ничего не знают об Организации Объединенных Наций", добавил он.

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