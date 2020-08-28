В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии

"Исламская Республика Иран, подчеркивая свое стремление к укреплению отношений с Японией и высоко оценивая внимание Абэ к отношениям между двумя странами, желает ему крепкого здоровья и успехов", - сказал он.
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил об отставкк на пресс-конференции в Токио в пятницу. Он объявил, что его здоровье ухудшается, и он чувствовал себя усталым с прошлого месяца.
Тегеран, 28 августа, ИРНА - Касаясь отставки премьер-министра Японии Абэ Синдзо, официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что две страны - Исламскую Республику Иран и Японию - имеют дружеские и исторические отношения.
"Исламская Республика Иран, подчеркивая свое стремление к укреплению отношений с Японией и высоко оценивая внимание Абэ к отношениям между двумя странами, желает ему крепкого здоровья и успехов", - сказал он.
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