В МИД Ирана отреагировали на отставку премьера министра Японии

"Исламская Республика Иран, подчеркивая свое стремление к укреплению отношений с Японией и высоко оценивая внимание Абэ к отношениям между двумя странами, желает ему крепкого здоровья и успехов", - сказал он.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил об отставкк на пресс-конференции в Токио в пятницу. Он объявил, что его здоровье ухудшается, и он чувствовал себя усталым с прошлого месяца.