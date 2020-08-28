Иранский дипломат: новый Ближний Восток формируется окончательным изгнанием США из региона

«Брайан Хук назвал это Новым Ближним Востоком, имея в виду предательство ОАЭ Палестины. Правители Белого дома должны знать, что новый Ближний Восток будет сформирован окончательным изгнанием Соединенных Штатов из региона. Новый Ближний Восток - это регион, лишенный США», - написал он в Twitter.

Ранее США, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что Абу-Даби и Тель-Авив формально нормализуют отношения.

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