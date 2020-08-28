28 авг. 2020 г., 11:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84019461
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Иранский дипломат: новый Ближний Восток формируется окончательным изгнанием США из региона

Иранский дипломат: новый Ближний Восток формируется окончательным изгнанием США из региона

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Отвечая на заявления официальных лиц США о формировании нового Ближнего Востока, специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амирабдоллахиян сказал, что новый Ближний Восток будет сформирован в результате окончательного изгнания Соединенных Штатов из региона.

«Брайан Хук назвал это Новым Ближним Востоком, имея в виду предательство ОАЭ Палестины. Правители Белого дома должны знать, что новый Ближний Восток будет сформирован окончательным изгнанием Соединенных Штатов из региона. Новый Ближний Восток - это регион, лишенный США», - написал он в Twitter.

Ранее США, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что Абу-Даби и Тель-Авив формально нормализуют отношения.

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