Франция приветствовала соглашение между Ираном и Агентством по атомной энергии

Париж приветствовал решение Ирана предоставить МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам, назвав это шагом в правильном направлении.

Высоко оценив беспристрастность и профессионализм МАГАТЭ, министерство иностранных дел Франции заявило: «Это обязательство Ирана является частью выполнения окончательного соглашения с МАГАТЭ».

Ранее Китай также приветствовал соглашение и выразил надежду, что обе стороны будут работать вместе для его эффективного выполнения.

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