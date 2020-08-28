28 авг. 2020 г., 11:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84019456
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Посол Ирана при ООН: сионистский режим необходимо заставить присоединиться к ДНЯО

Посол Ирана при ООН: сионистский режим необходимо заставить присоединиться к ДНЯО

Нью-Йорк, 28 августа, ИРНА - Посол Ирана и заместитель постоянного представителя при ООН Эсхаг Алехабиб назвал роль США и Израиля в достижении безъядерного Ближнего Востока деструктивной и сказал, что международное сообщество должно заставить израильский режим присоединиться к Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Эсхак Алехабиб выступил с заявлением на виртуальной встрече, посвященной Международной годовщине нераспространения ядерных испытаний, в четверг, на которой присутствовали председатель Генеральной Ассамблеи, высокий представитель ООН по вопросам разоружения и постоянные представители государств-членов.

Указывая на важность этого Международного дня и чествования жертв ядерных испытаний и защиты окружающей среды, он подверг критике разрушительную роль правительства США в этом отношении, которое провело 1054 ядерных испытания - наибольшее количество испытаний по сравнению с другими ядерными странами.

«Обладая самым большим в мире ядерным арсеналом и единственной страной, использующей ядерное оружие, Соединенные Штаты не только намереваются прекратить ядерные испытания и присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но также продолжают модернизировать и укреплять свой арсенал», - отметил он.

«Соединенные Штаты также снизили порог использования ядерного оружия, одновременно угрожая другим. Выйдя из международных договоров, включая Договор о ракетах средней дальности, страна нанесла серьезный удар по процессу ядерного разоружения», - добавил он.

«К сожалению, деструктивная роль этих двух участников помешала построению Ближнего Востока, свободного от оружия массового уничтожения», - продолжил он.

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