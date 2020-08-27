Иран и Туркменистан обсудили вопросы развития транспортно-транзитного партнерства

"В настоящее время работают 30 пограничных пунктов контроля и пропуска, товарооборот с соседями осуществляется при соблюдении здравоохранительных протоколов", сказал Эслами.
Во время встречи обсуждено развитие двусторонних торгово-экономических связей Туркменистана и Ирана. Собеседники в частности подчеркнули расширение транспортно-транзитного сотрудничества и поддержании стабильного грузового железнодорожного сообщения между странами.
Стороны подтвердили необходимость немедленного снятия, ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 на границах двух старн.
Министры отметили важную роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в свете дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере торговли, транспортных перевозок и связи.
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Тегеран, 27 августа. ИРНА — Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами провел переговоры с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского министерства дорог.
"В настоящее время работают 30 пограничных пунктов контроля и пропуска, товарооборот с соседями осуществляется при соблюдении здравоохранительных протоколов", сказал Эслами.
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