Иран и Туркменистан обсудили вопросы развития транспортно-транзитного партнерства

"В настоящее время работают 30 пограничных пунктов контроля и пропуска, товарооборот с соседями осуществляется при соблюдении здравоохранительных протоколов", сказал Эслами.

Во время встречи обсуждено развитие двусторонних торгово-экономических связей Туркменистана и Ирана. Собеседники в частности подчеркнули расширение транспортно-транзитного сотрудничества и поддержании стабильного грузового железнодорожного сообщения между странами.

Стороны подтвердили необходимость немедленного снятия, ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 на границах двух старн.

Министры отметили важную роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в свете дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере торговли, транспортных перевозок и связи.

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