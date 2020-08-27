Объем поступления иностранных инвестиций в ЗСТ Ирана за 7 лет увеличился в 8 раз

Об этом заявил в четверг советник президента Ирана по вопросам свободной торговли, промышленности и экономики, секретарь Высшего совета Зон свободной торговли Мортеза Банк.
"Объем иностранных инвестиций в зоны свободной торговли страны увеличился с $27 млн в 2013 году на $211 млн в 2020 году", сказал он.
По его словам, иностранные инвестиции в ЗСТ Ирана в 2014 году составили $113 млн, в 2015 году —$249 млн, в 2016 году — $349 млн, в 2017 году — $448, в 2018 году — $307 млн, а 2019 году — $211 млн.
Тебриз, 27 августа. ИРНА — Общий объем поступления иностранных инвестиций в зоны свободной торговли Ирана в период с 2013 года по 2019 год увеличился в 7.81 раз.
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