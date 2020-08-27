Объем поступления иностранных инвестиций в ЗСТ Ирана за 7 лет увеличился в 8 раз



Об этом заявил в четверг советник президента Ирана по вопросам свободной торговли, промышленности и экономики, секретарь Высшего совета Зон свободной торговли Мортеза Банк.

"Объем иностранных инвестиций в зоны свободной торговли страны увеличился с $27 млн в 2013 году на $211 млн в 2020 году", сказал он.

По его словам, иностранные инвестиции в ЗСТ Ирана в 2014 году составили $113 млн, в 2015 году —$249 млн, в 2016 году — $349 млн, в 2017 году — $448, в 2018 году — $307 млн, а 2019 году — $211 млн.

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