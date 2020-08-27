МИД РФ: отказ СБ ООН вернуть санкции против Ирана указал на ничтожность инициативы США

"Несколькими днями ранее председатель Совета Безопасности [ООН] получил ясные официальные сигналы со стороны многих членов СБ, свидетельствующие об их непризнании права США инициировать процесс восстановления санкций в отношении Ирана. Американской стороне ясно указали на юридическую и процедурную ничтожность ее действий, которые не имеют ничего общего с задачей поддержания международного мира и безопасности и в силу этого не могут привести к "перезапуску" давно отмененных резолюций", - говорится в документе.

В МИД констатировали, что инициатива США "не имеет ни перспективы, ни правовых последствий". "Американские коллеги имели возможность убедиться, что международное сообщество решительно отвергает их притязания на использование соответствующего механизма, предусмотренного СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы - прим. ТАСС) и резолюцией СБ ООН 2231. Привести его в действие может только участник СВПД. США к их числу не относятся, как они сами об этом неоднократно заявляли, подкрепляя слова соответствующими решениями и исполнительными актами. Эти шаги Вашингтона, представляющие собой существенное нарушение СВПД и резолюции СБ ООН 2231, вызывают всеобщее разочарование и осуждение", - указывается в комментарии.

Кроме этого, на Смоленской площади отметили, что вызывают озабоченность выходящие за рамки дипломатического общения обвинения США в адрес Совбеза и его членов, которые выдвигаются вместо извлечения уроков из происходящего. "Оставшись, по существу, в одиночестве, США продолжают твердить о собственном "лидерстве". Очевидно, что выбранный ими путь игнорирования реалий ведет только к усугублению ситуации. Призываем Вашингтон принять это во внимание и вернуться на правильный путь", - резюмировали в МИД РФ.

Во вторник постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе, заявил, что обращение США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворено. Заместитель постпреда Франции при ООН Анна Геген уточнила, что против запроса выступили тринадцать из пятнадцати стран Совбеза.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос Вашингтона. Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако в 2018 году США вышли из соглашения.

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