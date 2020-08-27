Добрая воля Ирана: итоги визита гендиректора МАГАТЭ в Иран



Соглашение было достигнуто во время визита Гросси в Тегеран и по итогам консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

В заявлении отмечается, что Тегеран делает этот шаг в знак доброй воли для урегулирования нерешенных вопросов, связанных с ядерными гарантиями. "В этой связи Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ на два объекта, указанных МАГАТЭ, и оказывает содействие МАГАТЭ в осуществлении проверочной деятельности для разрешения этих вопросов. Даты для доступа МАГАТЭ и проверочной деятельности согласованы", - говорится в заявлении.

Несмотря на безосновательные утверждения США и Израиля, в заявлении отмечается, что в данном контексте у МАГАТЭ не было дополнительных вопросов к Ирану или дальнейших запросов на доступ к объектам. "На данный момент, основываясь на анализе доступной МАГАТЭ информации, агентство не имеет дальнейших вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к объектам, кроме тех, что заявлены Ираном в рамках всеобъемлющего соглашения о гарантиях и дополнительного протокола", - говорится в заявлении.

Глава МАГАТЭ в ходе трёхдневного визита в Иран провел также конструктивные переговоры с президентом и министром иностранных дел страны Хасаном Рхуани и Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества и взаимного доверия.

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