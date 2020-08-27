В Иране проведено 12 тыс. операций по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

"В Иране впервые операция по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток было проведено в 1990 году в Тегеранском медицинском университете, а в 2007 году в этом университете начало работу первое самостоятельное отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток детям", сказал Хамидие в интервью ИРНА.

"Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток - эффективное лечение более чем 70 типов неизлечимых заболеваний, включая заболевания крови , злокачественные новообразования, иммунодефицит и нарушения обмена веществ", сказал он.

По его словам, стоимость проведения трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток в Европе и США составляет от 400 тысяч до 1 млн долларов. "Это побудило иранских врачей создать и расширить эту технологию в стране с хорошим качеством и гораздо более низкой стоимостью", резюмировал он.

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