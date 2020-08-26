Нефтегазовая отрасль Ирана испытывала развитие несмотря на жесткие санкции

Экспорт нефти и газа, являющийся важнейшим источником валютных поступлений правительства и стимулом экономического развития страны, стал главной целью санкций США одновременно с приходом к власти Дональда Трампа. Прошло два года с тех пор, как осуществления ядерной сделки, с постепенным устранением барьеров для экспорта нефти и развитием нефтяной промышленности, открыла новые окна в этой важной части экономики страны. Это поставило экономику страны в затруднительное положение.

Сегодня нефтегазовый сектор можно назвать одним из наиболее успешных промышленных секторов страны, который смог продолжить рост в условиях санкций и принести стране пользу от своего развития.

Между тем, газовая промышленность как отрасль инфраструктуры, поставщик чистой энергии и фактор развития страны за последние семь лет испытывала значительный рост.

В результате неустанных усилий в этой области суточная добыча сырого газа в стране, увеличившаяся на 37% по сравнению с 600 млн. кубометров в 2013 году, в настоящее время достигла около одного миллиарда кубометров в сутки.

Наконец, увеличение добычи газа также открыло путь для развития экспорта в этой области. Сегодня Иран экспортирует газ в Турцию и Ирак на западе страны. Также есть потенциал для экспорта газа в восточные страны, и в этой связи газопровод был продлен до границы с Пакистаном.

Увеличение экспорта газа из страны более чем на 90% по сравнению с началом правительства и рекорд в 75 миллионов кубометров в сутки является значительным достижением в этой области.

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