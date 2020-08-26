Рухани: Объясните миру необходимость поддержания ядерной сделки технически

В среду Хасан Рухани встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и выразил надежду, что сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ будет расширяться день ото дня. «Гарантии и Дополнительный протокол, которые Иран добровольно выполняет, также несут важную ответственность в отношении УВКБ ООН и сохранения этого многостороннего документа», - сказал президент.

«Отношения Ирана с МАГАТЭ находятся на очень хорошем уровне, и послание визита генерального директора МАГАТЭ в Тегеран всему миру состоит в том, что Иран, как и в прошлом, готов тесно сотрудничать с МАГАТЭ в рамках гарантий», - отметил он.

«Ядерная сделка была очень важным соглашением для Ирана и «шестёрки» и установил мир во всем регионе и во всем мире», - резюмировал Рухани.

Президент заявил, что Соединенные Штаты вышли из этого соглашения в 2018 году без всякой причины. «Спустя более двух лет после того, как страна вышла из ядерной сделки, американцы прекрасно понимают, что их действия были неправильными», - рассказал он.

При этом Рухани подчеркнул важность сохранения независимости, беспристрастности и профессионализма МАГАТЭ и выразил надежду на дальнейшее укрепление профессионального положения МАГАТЭ в общественном мнении.

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