Обнародовано совместное заявление Ирана и МАГАТЭ

Исламская Республика Иран и Международное агентство по атомной энергии выступили с совместным заявлением по завершении двухдневного визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси в Тегеран и переговоров с официальными лицами страны.

Согласно заявлению, Международное агентство по атомной энергии и Исламская Республика Иран договорились о дальнейшем укреплении своего сотрудничества и укреплении взаимного доверия в целях содействия полному осуществлению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола, которые вступили в силу 16 января 2016 года.

Согласно заявлению, в рамках Резолюции GOV / 2015/72, принятой Советом управляющих 25 декабря 2015 г., Агентство и Иран признают, что эти вопросы гарантий относятся исключительно к ядерным материалам и деятельности в рамках Гарантии и основаны на Соглашении о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.

Обе стороны признали в заявлении, что независимость, беспристрастность и профессионализм МАГАТЭ остаются важными для проведения деятельности по установлению фактов.

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