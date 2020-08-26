Продолжение научного ускорения Ирана, несмотря на международные ограничения

«Очень важно обратить внимание на качественный аспект научной продукции страны в последние годы, так что в 2019 году, когда доля научной продукции страны в мире составляла около 2%, а доля передовой научной продукции или качество научной продукции достигла около 3,5%. Доля Ирана в общем объеме научной продукции в 2019 году в регионе составила около 29 процентов, а в исламском мире - около 20 процентов», - отметил он.

«Объем научной продукции в международной базе данных Web of Science в 2012 г. составил 31 тыс. 41 документ, а в 2019 г. увеличился до 61 тыс. 682 документа», - добавил он.

Он указал, что Иран с темпами роста 10,4 процента в 2019 году занял второе место среди 25 ведущих стран мира и после Китая с темпами роста 12,9 процента.

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