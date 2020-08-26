26 авг. 2020 г., 19:59
Journalist ID: 2388
News Code: 84017931
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Иран подчеркнул свою поддержку политического решения сирийского кризиса

Иран подчеркнул свою поддержку политического решения сирийского кризиса

Тегеран, 26 августа, ИРНА - Во время встречи со Специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном старший помощник МИД Ирана Али-Асгар Хаджи подчеркнул поддержку Исламской Республикой Иран политического урегулирования сирийского кризиса.

После консультаций Исламской Республики Иран с Организацией Объединенных Наций старший помощник министра иностранных дел страны Али-Асгар Хаджи побеседовал и обменялся мнениями со Специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии, особенно ее третье заседание, которая в настоящее время проходит в Женеве.

Стороны также обсудили установление режима прекращения огня и мирный процесс в Йемене.

При этом Хаджи подчеркнул поддержку Ираном политического решения йеменского кризиса, а также конструктивные усилия Тегерана по установлению всеобъемлющего прекращения огня, полной отмене блокады и продвижению мирного процесса.

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