Иран, Россия и Турция осудили нападения сионистского режима на Сирию

В совместном заявлении, опубликованном после консультаций трех стран по Сирии в Женеве, стороны выразили протест против незаконной конфискации и передачи доходов от нефти в Сирию.

«Три стороны (Иран, Сирия и Турция) осуждают продолжающиеся атаки сионистского режима на Сирию, которые нарушают принципы международного права, наносят ущерб суверенитету Сирии и ее соседей и угрожают безопасности и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.

В совместном заявлении три страны подтвердили свою решимость бороться со всеми формами терроризма и противодействовать программе отделения, которая наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран.

Они также согласились продолжить свое сотрудничество с целью полного уничтожения террористических группировок, таких как ИГИЛ, ан-Нусра, Аль-Каида и других связанных групп, определенных как «террористы» Организацией Объединенных Наций.

Напомним, что армия сионистского режима несколько раз в прошлом месяце обстреляла районы Сирии ракетами, бомбила различные районы Сирии.

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