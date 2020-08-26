26 авг. 2020 г., 19:37
Journalist ID: 2388
News Code: 84017906
0 Persons

Иран, Россия и Турция осудили нападения сионистского режима на Сирию

Иран, Россия и Турция осудили нападения сионистского режима на Сирию

Тегеран, 26 августа, ИРНА - Иран, Россия и Турция осудили неоднократные нападения сионистского режима на Сирию и подписание контракта американской нефтяной компании с Сирийскими демократическими силами на кражу нефти из региона после оккупации США севера Сирии.

В совместном заявлении, опубликованном после консультаций трех стран по Сирии в Женеве, стороны выразили протест против незаконной конфискации и передачи доходов от нефти в Сирию.

«Три стороны (Иран, Сирия и Турция) осуждают продолжающиеся атаки сионистского режима на Сирию, которые нарушают принципы международного права, наносят ущерб суверенитету Сирии и ее соседей и угрожают безопасности и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.

В совместном заявлении три страны подтвердили свою решимость бороться со всеми формами терроризма и противодействовать программе отделения, которая наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран.

Они также согласились продолжить свое сотрудничество с целью полного уничтожения террористических группировок, таких как ИГИЛ, ан-Нусра, Аль-Каида и других связанных групп, определенных как «террористы» Организацией Объединенных Наций.

Напомним, что армия сионистского режима несколько раз в прошлом месяце обстреляла районы Сирии ракетами, бомбила различные районы Сирии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
2 + 12 =