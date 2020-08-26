В Иране отмечают День фармацевтики

ар-Рази был известным персидским эрудитом, врачом, алхимиком, химиком, философом и ключевой фигурой в истории медицины. Он родился в городе Рей недалеко от Тегерана в 865 году.

Будучи блестящим мыслителем, ар-Рази внёс фундаментальный, непреходящий вклад в различные области науки. Его перу принадлежит более 200 рукописей. Особенно его помнят благодаря многочисленным достижениям в медицине, совершённым путём открытий и наблюдений.

Ранний сторонник экспериментальной медицины, ар-Рази стал успешным врачом: его назначили придворным медиком, а также он служил главным врачом в больницах Багдада и Рея. Его называли также «врачом над всеми врачами», отцом педиатрии и пионером офтальмологии. Среди алхимических сочинений Ар-Рази наиболее известны «Книга тайн» и «Книга тайны тайн». Ар-Рази, очевидно, хорошо знал труды греческих философов и произведения александрийских алхимиков; он изучил и оригинальные сочинения арабских авторов VIII и IX вв.

Перу ар-Рази принадлежит новаторская книга об оспе и о методах клинической характеристики заболеваний.

Благодаря переводам его медицинские труды стали известны среди европейских врачей-практиков Средневековья, и глубоко повлияли на медицинское образование на Западе.

Некоторые тома его работ, в частности, «О хирургии», «Общая книга о терапии», стали частью учебной медицинской программы в университетах Запада.

Как учитель медицины, он брал студентов из всех слоёв общества, и не жалел усилий, чтобы служить своим пациентам, будь он богатым или бедным.

Эдвард Гринвилл Браун, выдающийся английский иранист, считает его одним из самых плодовитых авторов.

В настоящее время 20 тыс. фармацеватов работают в 13 тыс. аптеках Ирана.

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